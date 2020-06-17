التحقيقات تكشف سبب مقتل تاجر على يد مجهولين بالوراق

كشفت التحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة مقتل تاجر على يد مجهولين بمنطقة الوراق، أن المتهمين اقتحموا منزله وهددوه بالأسلحة النارية وأطلقوا النار عليه، وفروا هاربين، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.





وأفادت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه والمتهمين تربطهم علاقة عمل، وان وراء ارتكاب الواقعة خلافات مالية وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وأن أشخاص تربطهم به خلافات مالية، توجهوا إلى شقته، لحل الخلاف، ثم أطلق أحدهم الرصاص عليه، وفروا هاربين، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.









وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.





وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.





وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.





كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



