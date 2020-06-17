بوفون يقترب من معادلة رقم مانشيني في كأس إيطاليا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي من المشاركة في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي مساء اليوم الأربعاء في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأوليمبكو.


وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأنه في حال تتويج يوفنتوس بلقب الكأس اليوم فإن بوفون سيصبح في جعبته 6 ألقاب وأنه سيعادل رقم روبرتو مانشيني نجم هجوم سامبدوريا السابق والمدير الفني لمنتخب إيطاليا الحالي.


وأوضح الموقع الإيطالي أن بوفون يمتلك 9 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 ألقاب في كأس إيطاليا و6 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي وسيكون أمام فرصة الليلة من أجل معادلة رقم مانشيني التاريخي.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بوفون البالغ من العمر 42 عامًا لعب في صفوف يوفنتوس فترة مابين2001 إلى 2018 ثم خاض موسماً مع باريس سان جيرمان قبل أن يعود إلى صفوف السيدة العجوز مرة أخرى التي خاض معها حتى الآن 668 مباراة في جميع البطولات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ونابولي يوفنتوس نهائي كاس ايطاليا مانشيني بوفون

أخبار تهمك

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأت في تشكيل مانشستر سيتي وآرسنال المتوقع لقمة الليلة في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

صفقة الموسم.. الدبابة الإفريقية يوافق على الانتقال للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 17 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ نصف ساعة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

بوفون: فيراتي الموهبة الحقيقية الوحيدة للكرة الايطالية

ثلاثة لاعبين جدد في قائمة المنتخب الإيطالي

بوفون يقترب من العودة إلى يوفنتوس.. ويسعى لتحطيم رقم مالديني

بوفون يجتاز الفحص الطبي في يوفنتوس

ملخص مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا (2-1) في الدوري الإيطالي (فيديو)

"بوفون" يحقق رقما قياسيا مع يوفنتوس ويهدد "مالديني"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:43 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

05:01 م

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟