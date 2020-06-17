بوفون يقترب من معادلة رقم مانشيني في كأس إيطاليا

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي من المشاركة في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي مساء اليوم الأربعاء في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأوليمبكو.





وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأنه في حال تتويج يوفنتوس بلقب الكأس اليوم فإن بوفون سيصبح في جعبته 6 ألقاب وأنه سيعادل رقم روبرتو مانشيني نجم هجوم سامبدوريا السابق والمدير الفني لمنتخب إيطاليا الحالي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن بوفون يمتلك 9 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 ألقاب في كأس إيطاليا و6 ألقاب في كأس السوبر الإيطالي وسيكون أمام فرصة الليلة من أجل معادلة رقم مانشيني التاريخي.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بوفون البالغ من العمر 42 عامًا لعب في صفوف يوفنتوس فترة مابين2001 إلى 2018 ثم خاض موسماً مع باريس سان جيرمان قبل أن يعود إلى صفوف السيدة العجوز مرة أخرى التي خاض معها حتى الآن 668 مباراة في جميع البطولات.