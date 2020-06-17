استنكار وغضب عربي ودولي بجرائم ميليشيات السراج (فيديو)





هناك استنكار وغضب عربي ودولي بسبب جرائم ميليشيات الوفاق ومرتزقة تركيا، وتصل مئات الجرائم المرتكبة إلى لإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد وصبراتة والأصابعة وقصر بن غشير.





عذبت الميليشيات الموالية لتركيا المدنيين ونفذت إعدامات ميدانية، كما اعتقلت واقتحمت للمنازل ونهب محتوياتها وأحرقتها وسلبت الأملاك العامة والخاصة وخربت المنشآت؛ حيث دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حكومة الوفاق لفتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة ونزوح نحو 16 ألف مدني، بسبب هجمات الميليشيات، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





وأعرب سفير ألمانيا وأمريكا في ليبيا عن الصدمة، إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في ترهونة عقب دخول الميليشيات الموالية لتركيا، ودعت جامعة الدول العربية إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف بعد الكشف عن مقابر جماعية نفذتها المليشيات الإرهابية، ودعت فرنسا حلف الناتو للتحرك بشأن دور تركيا وسياسة أنقرة العدوانية في ليبيا ومنطقة المتوسط.



