مباحثات بين العراق وروسيا لبحث بروتوكولات علاج مرضى كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:25 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعاً مع نظيرتها الروسية؛ لبحث بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت الصحة العراقية، في بيان: أن "وزيرها حسن التميمي، عقد اليوم عبر دائرة تلفزيونية اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين بوزارة الصحة الروسية؛ لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا".
وأوضحت أن "الاجتماع حضره السفير العراقي في روسيا والوكيلان الإداري والفني وعدد من المدراء العامين والاطباء الاختصائيين في الوزارة، واطلعوا على الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والقضاء على هذا الفيروس".
وكان مستشار رئيس الحكومة العراقية هشام داود، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، على أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فاتح الحكومة الروسية لجلب علاج فيروس كورونا من روسيا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,309 مليون إصابة، بينهم أكثر من 447 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,348 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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