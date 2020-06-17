مباحثات بين العراق وروسيا لبحث بروتوكولات علاج مرضى كورونا





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعاً مع نظيرتها الروسية؛ لبحث بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكرت الصحة العراقية، في بيان: أن "وزيرها حسن التميمي، عقد اليوم عبر دائرة تلفزيونية اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين بوزارة الصحة الروسية؛ لمناقشة البروتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا".





وأوضحت أن "الاجتماع حضره السفير العراقي في روسيا والوكيلان الإداري والفني وعدد من المدراء العامين والاطباء الاختصائيين في الوزارة، واطلعوا على الخطط اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والقضاء على هذا الفيروس".





وكان مستشار رئيس الحكومة العراقية هشام داود ، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، على أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فاتح الحكومة الروسية لجلب علاج فيروس كورونا من روسيا.



