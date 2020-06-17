دبي تمضي بخطى ثابتة على طريق التعافي من كورونا





تمضي مدينة دبي بخطى ثابتة على طريق التعافي من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"؛ حيث كشف مركز التحكم والسيطرة في دبي عن تقدم واضح في محاصرة الفيروس في أضيق الأطر الممكنة، وذلك بفضل توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتشجيعه الدائم لمختلف فرق العمل ضمن جميع التخصصات ما شكّل قوة دفع إيجابية هائلة حفّزت الجميع.





ويعود هذا التطور الإيجابي إلى الخطة الاستراتيجية المُحكمة، التي تعاون الجميع في تنفيذها بمتابعة مستمرة من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.





وقال مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مركز التحكم والسيطرة الدكتور عامر أحمد شريف: إن "هناك عدداً من مستشفيات دبي تخلو اليوم بالكامل من حالات كورونا، في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة تقديم خدماتها المتنوعة؛ حيث لم يعد هناك ضغوط ناجمة عن استقبال حالات مصابة بالفيروس.





وأوضح الدكتور عامر أحمد: أن تحليل مؤشر الإصابات والتشافي خلال الثلاثة أشهر الماضية وإلى اليوم يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً للمصابين؛ حيث انخفض معدل الإصابات في الإمارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة كبيرة، كما زاد معدل الشفاء بالمقابل بشكل مطرد.





وأضاف: أن الوعي العام والالتزام الذي أظهره المواطنون والمقيمون، كانا لهما انعكاس ملحوظ على هذه التطورات الإيجابية المتسارعة، واستمرار هذا الالتزام من أهم مقومات الحفاظ على التقدّم.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,295 مليون إصابة، بينهم أكثر من 446 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,347 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



