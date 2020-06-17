أردوغان يسعى للتوغل في القارة الإفريقية لاستنزاف الشعوب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:51 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

حذر مراقبون، من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للتوغل فى القارة الإفريقية لتحقيق أطماعها التوسعية فى القارة السمراء.

 

وقال المراقبون، إن الرئيس التركي يرى في القارة السمراء فرص وفيرة للثراء واستنزاف الشعوب وتحقيق أطماعه التوسعية.

 

ويستخدم أردوغان، التنظيمات الإرهابية التى يدعمها، وفى مقدمتها جماعة "الإخوان"، للتوغل في القارة السمراء هذا إلى جانب عقد اتفاقيات لإقامة قواعد ببعض بلدان القارة.

 

وتسعى تركيا بكل ما أوتيت من قوة لإنشاء دولة متشددة بديلة لداعش التي كانت في العراق وسوريا، بحيث تتخذ من أفريقيا مقرا لها، وبأن اختيار أنقرة لهاتين القاعدتين سيمنحها السيطرة على الغرب الأفريقي بشكل جيد.

 

ويذكر أن جرائم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في ليبيا، تنعكس على المصريين العاملين بها، والذين سافروا إليها وتحملوا الظروف القاسية والحرب الدائرة بها من أجل لقمة العيش، ولكن المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس الموهوم كان لهم رأي آخر، عندما احتجزوا عدد من المصريين العاملين بليبيا وقامت بتعذيبهم وسرقة أموالهم.

 

وأثارت الحادثة التي وقعت في مدينة ترهونة الليبية انتقادات كثيرة وجدلا، وطالب المصريين بحق العمال المساكين الذين تم تعذيبهم، ليس لشيء سوء دعم الجيش الليبي الحر.

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