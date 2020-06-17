قصة منخفض الهند الذي يضرب مصر بموجة حارة

تشهد البلاد، موجة حارة، اليوم الأربعاء، تصل لأقصى ذروتها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، إذ ترجع بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.





وترصد "الفجر"، قصة منخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في البلاد.





موجة حارة تضرب البلاد





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن الطقس الذي يسود البلاد خلال تلك الأيام، حيث تشهد ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفا في درجات الحرارة على أن تصل ذروة الارتفاع اليوم الأربعاء، إذ تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة، مشيرة إلى أن الارتفاع سيكون على مدار الـ 48 ساعة فقط، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.





منخفض الهند الموسمي





ونظرًا لرجوع الموجة الحارة التي تضرب البلاد، إلى منخفض الهند الموسمي، فإنه يعرف بالمنخفض الحراري الذي يؤثر على ثلاث قارات؛ أسيا وأفريقيا وأوروبا.





ومن شهر أبريل من كل عام، يبدأ المنخفض الحراري في التشكل على الأراضي الهندية، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، حتى يضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.





ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكذلك مصر.





درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة





وفيما يخص درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، يتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، بداية من غدًا الخميس، وتسجل بين 33 و34 درجة، مناشدة المواطنين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.





بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك وعلى البحر الأحمر، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.





وتسجل درجات الحرارة يوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.



