البورصة تنهي تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم  الأربعاء  علي تباين بأداء المؤشرات ، وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة جزءً من خسائره الصباحية بعد تهدئة حركة التداولات مع نشاط على اسهم المضاربات التى حقق العديد منها 10% صعود ادى الى جنى ارباح على بعضها داخل الجلسة

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو  400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 58.8 مليار جنيه


وهبط المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10905.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة .25% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2082.6نقطة..

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1 مليار جنيه علي عدد307.2 مليون سهم عبر تنفيذ 33.4 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 178 شركة ارتفع منه72 شركة وانخفض 83 شركة واستقر 23 شركة .


وإتجهت تعاملات  المصريين  بالبورصة المصرية  نحوالشراء مسجلة  376.6  مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 77.6% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو80.6 مليون جنيه 296  مليون جنيه بنسب إستحواذ 16.3% و5.9% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 65.4% والأفراد علي نسبة 34.5%.

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