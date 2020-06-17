الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد سوف تنتهي اليوم، وسوف نشهد تحسن في الأحوال الجوية في فترات الليل، وسوف تنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من مساء اليوم مع نشاط خفيف للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.





وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة بنحو 4-5 درجات عن اليوم.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلًا على أغلب انحاء الجمهورية، مشيرًا غلى وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحرين الاحمر والمتوسط.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وحار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.





طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية





نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.





الوصف الفني لخرائط الطقس





يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمي 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.



