الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد سوف تنتهي اليوم، وسوف نشهد تحسن في الأحوال الجوية في فترات الليل، وسوف تنخفض درجات الحرارة اعتبارًا من مساء اليوم مع نشاط خفيف للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة بنحو 4-5 درجات عن اليوم.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلًا على أغلب انحاء الجمهورية، مشيرًا غلى وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحرين الاحمر والمتوسط.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وحار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمي 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الأرصاد الأحوال الجوية

أخبار تهمك

"نمرة واحد في الحماية".. مستشار الرئيس يوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يطلب التعاقد مع مدافع إشبيلية لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 22 ساعة

التنفيذ يبدأ من يوليو.. "التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذير مهم للمواطنين بشأن ارتداء الكمامات (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 14 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

عادل حمودة: أحمد مكي يهدف لإثارة الفتنة وتشويه حقائق يعلمها الجميع

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"شبورة ورياح".. كواليس حالة الطقس ثانِ أيام عيد الفطر

"أسبوع جهنم".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات حرارة غير مسبوقة

رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن طقس الغد

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

أمطار وأتربة.. الأرصاد تنشر بيانا بدرجات الحرارة غدا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

شعبة الأدوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وتزف بشرى سارة (فيديو)

09:21 ص

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

12:52 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟