ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في تونس 275 ألف عاطل

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء إن أعداد العاطلين عن العمل في تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسب ما نشرت "رويترز".


وأضاف الوزير سليم العزابي أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلي الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.

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