ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في تونس 275 ألف عاطل

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء إن أعداد العاطلين عن العمل في تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحسب ما نشرت "رويترز".







