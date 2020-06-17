الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:10 م
اللقاء
اللقاء
مارينا بشارة
عقد سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اجتماعا لتوقيع برتوكول تعاون لتنفيذ بعض المشروعات التنموية المتعلقة بكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والداجنة والثروة السمكية في محافظات الصعيد وذلك من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.

وشارك مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات وزارة الوزارة وهيئة تنمية الصعيد. 

وأكد الوزير أن برتوكول التعاون يأتي في اطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا.

وقال: إن برتوكول يهدف الى الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة بالوزارة والذي حقق إنجازات كبيرة بإقامة مشروعات تنموية ب 100 قرية في 9 محافظات بصعيد مصر أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.

ومن ناحيته، قال اللواء سامي الشناوي: إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامه خدمية تهدف إلى تنمية إقليم الصعيد والذي يشمل 10 محافظات من الفيوم حتى أسوان ثم الوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأوضح أن الهيئة تهدف إلى رفع المستوى الخدمي بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمقيمين بهذه الأقاليم وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للإيدى العاملة وهي مُكلفة من قبل الدولة المصرية بأحداث تنمية مستدامة (اقتصادية اجتماعية بيئية) في محافظات الصعيد العشرة (الفيوم – بني سويف - المنيا – أسيوط – قنا – سوهاج – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر).

ومن ناحية أخرى، أكد علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن الجهاز يعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف أحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا. 

وأوضح أن الجهاز، قام بإنشاء عدد 4 قرى على ضفاف بحيرة ناصر بأسوان تتمتع بكافة البنية التحتية من مدارس ووحدات صحية وجمعيات زراعية ومحطات للطاقة الشمسية ومحطات لتنقية المياه ومبنى اجتماعي للأفراح والاجتماعات وقام الجهاز باستصلاح 2250 فدانا.

وأضاف حزين أنه في إطار التفعيل المباشر للبرتوكول، قام وفد من هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء سامي الشناوي، رئيس الهيئة بزيارة محطة غربلة التقاوي التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بمدينة قويسنا محافظة المنوفية.

وأكد الد كتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن زيارة وفد هيئة تنمية الصعيد لمحطة غربلة التقاوي بقويسنا تضمنت تفقد خطوط إنتاج التقاوي، وثلاجة حفظ الأصناف والسلالات كخطوة أولى لإنشاء محطتي غربلة في سوهاج وشرق العوينات من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة في إطار برتوكول التعاون بين وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد.
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد
الزراعة توقع بروتوكولًا لتفيذ بعض المشروعات في الصعيد

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