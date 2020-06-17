عاجل.. رحلات بحرية لنقل المصريين من السعودية (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتسيير الرحلات البحرية من ميناء سفاجا البحرى إلى ميناء ضبا؛ لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية.

كما تابع وزير النقل وصول العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات مساء أمس وعلى متنها ٨٠ راكب مصرى و٢٤ سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى.

وأكد الوزير، في بيان صحفى، على تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى واستمرار التنسيق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وكافة الجهات المعنية بميناء سفاجا البحرى ومحافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحى) لتسهيل عودة الركاب .

على صعيد آخر، قام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب في أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الافراد.

كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتجهيز سيارة اسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

من جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارت، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابع أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا.

وتابع أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

عاجل.. رحلات بحرية لنقل المصريين من السعودية (صور)
عاجل.. رحلات بحرية لنقل المصريين من السعودية (صور)
عاجل.. رحلات بحرية لنقل المصريين من السعودية (صور)
عاجل.. رحلات بحرية لنقل المصريين من السعودية (صور)

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