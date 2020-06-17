وكيل "خطة البرلمان": الحكومة اتخذت خطوات استباقية ضد كورونا

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن المجلس بدأ الأمس مناقشة الموازنة العامة للدولة 2021، واستمرت المناقشات للسابعة مساء الأمس وسيتم استكمال المناقشات والتصويت عليها اليوم.





وأضاف "سالم"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن أزمة كورونا أثرت على جميع دول العالم، مشيدًا بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمة وصمودها أمامها تزامنًا مع تأثر دول أكبر وأقوى من مصر اقتصاديًا تأثر كبير، مؤكدًا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي القوي الذي طبقته مصر كان عامل أساسي في قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.





وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لأول مرة الحكومة تأخذ خطوات استباقية في التعامل مع أزمة، مشددًا على ان الحكومة المصرية استبقت ازمة كورونا واتخذت اجراءات وقرارات وأصدرت تشريعات لمواجهة تبعيات الأزمة، منوهًا بان أزمة كورونا أعادت النظر مرة أخرى في فكرة العولمة التي سيطرت علينا خلال عقود كثيرة، وأكدت أن الدول تعتمد على قدراتها الذاتية سياسيًا واقتصاديًا.



