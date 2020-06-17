مدبولي يرأس اجتماعًا لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:54 م
اللقاء
اللقاء
الفجر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، حضره وزراء العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، فضلًا عن محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية، هذا إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير(3) بتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن هناك مخططًا للتطوير والتوسعة أعدته وزارة النقل، مضيفًا: "أي أراض تخص أي وزارة أو جهة سيتم الاحتياج إليها سيتم الحصول عليها لتحقيق هدف قومي هو تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم في نحو 40% من البضائع الخاصة بمصر".

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن أي إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضي التي يحتاج إليها مخطط تطوير ميناء الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء ومحافظ الإسكندرية، موقف الأراضي التابعة لهم، والخدمات التي تقدمها، وإمكانية نقل تبعيتها لوزارة النقل، وفي هذا الصدد علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، متقدمًا بالشكر إلى الوزراء والمحافظ على تعاونهم في توفير الأراضي المقترحة لتنفيذ مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه مستعد لتعويض أي جهة لديها أراض، وتقدم عليها خدمات مهمة للمواطنين، بقطع أراض أخرى تتبع الوزارة في نفس المنطقة.

كان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع، والموقعة في جنيف، مع التحفظ على بعض الفقرات من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الإجراءات الإدارية في هذا المجال، كما يكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية عرب أبوساعد، بمركز الصف، لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة على الطريق الشرقي ببني سويف المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة بني سويف، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي، وذلك لرفع كفاءة وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

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