وائل عبد العزيز يعلق على تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكي

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علق وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تجسيد الفنان محمد رمضان شخصية أحمد زكي في مسلسل "الامبراطور"، من خلال مشاركة منشور، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيبسوك".



وكتب وائل، خلال المنشور:"محمد رمضان الأصلح لتقديم شخصية الراحل أحمد زكى.. مش شايف حد غيره الصراحه".



ولاق المنشور تفاعلًا كبيرًا لدى شقيق ياسمين عبد العزيز، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"صح من اول يوم ظهر فية قلت اني بشوف فية احمد ذكي وخصوصًا لقاءة مع عمرو الليثي لما قلد آخر لقاء للآمبراطور أحمد ذكي لما كان تعبان وبيتكلم عن فيلم حليم يااة حسيت ان احمد ذكي عايش شفت نظرتة صوتة سمعت نفسة العمل دة هيبقي في تاريخ السينما لأن أحمد ذكي مش مجرد فنان دة عبقري وامبراطور الفن".