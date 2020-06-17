سعر الذهب يتراجع محليا.. وعيار 21 يفقد 3 جنيهات

شهد سعر الذهب في السوق المحلى انخفاضها خلال تعاملات فترة الظهيرة بقيمة 3 جنيهات للعيار حيث سجل سعر جرام 21 نحو 774 مقارنة بسعر 777 خلال بداية التعاملات الصباحية، يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمى خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع حالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة، لتواصل أسعار الذهب الصعود، مع توجه المستثمرين للأصول الأمنة مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بعد إعادة فتح الأنشطة بمنطقة اليورو وتخفيف الإجراءات فى الولايات المتحدة .

شهد سعر الذهب في السوق المحلى انخفاضها خلال تعاملات فترة الظهيرة بقيمة 3 جنيهات للعيار حيث سجل سعر جرام 21 نحو 774 مقارنة بسعر 777 خلال بداية التعاملات الصباحية، يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمى خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع حالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة، لتواصل أسعار الذهب الصعود، مع توجه المستثمرين للأصول الأمنة مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بعد إعادة فتح الأنشطة بمنطقة اليورو وتخفيف الإجراءات فى الولايات المتحدة .

سعر الذهب الأن في مصر

عيار ١٨ : 663.40

عيار ٢١ : 774

عيار ٢٤ : 884.55

الجنيه الذهب : 6192

السعر العالمي : 1717

أسعار الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء، إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.





واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، ليقبع في نطاق ستة دولارات. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولار.





وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”الاهتمام ما زال في مكان آخر، معظمه في أسواق الأسهم. لكن كوفيد-19 يثير القلق فيما يجب أن يقدم تمديد الإغلاق في بكين بعض الدعم في أي انخفاضات“.





وأعلن مسؤولون في بكين عن عدة حالات جديدة مصابة بكوفيد-19 لليوم السادس على التوالي، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في ست ولايات أمريكية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء.





لكن الدولار ارتفع 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يرفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.





في غضون ذلك، تدعم زيادة قياسية في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مايو أيار وجهات النظر التي تقول إن الركود في أمريكا ربما يقترب من نهايته، فيما قدمت نتائج إيجابية لتجارب على علاج لكوفيد-19 الدعم لمعنويات المستثمرين.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1916.91 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.39 دولار وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 816.65 دولار.



