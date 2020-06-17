التجاري الدولي يقود البورصة المصرية للتراجع 0.12% بمنتصف الجلسة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، أداؤها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضغوط مؤسسية على التجارى الدولى و بعض القياديات









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10922.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1321.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2091.7 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 686 نقطة.







