التجاري الدولي يقود البورصة المصرية للتراجع 0.12% بمنتصف الجلسة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:15 م
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، أداؤها المتباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضغوط مؤسسية على التجارى الدولى و بعض القياديات
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10922.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1321.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2091.7 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 686 نقطة.
إختتمت المؤشرات المصرية تداولات أمس الثلاثاء منتصف الاسبوع على مكاسب جماعية بعد 5 جلسات من التباين ، لينهى الرئيسي على ارتفاع بنسبة 2.5% عند 10935 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان عند 1312.78 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت مليار جنيه ، بحجم تداول 350 مليون سهم ، من خلال 40635 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 50% . بالتداول على 179 ورقة مالية ، ربحت منها 120 ورقة و تراجعت 35 ورقة ، فيما ظلت 24 ورقة مالية على ثبات دون تغيير ، ليربح راس المال السوقى للشركات المقيدة 9.521 مليار جنيه مسجلا 581.272 مليار جنيه.
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