هل يوجد تعيين في الحكومة حاليا؟.. رئيس التنظيم والادارة يُجيب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ردًا على ما إذا كان يوجد تعيينات في الحكومة، إننا حاليا ندرس الفائض والعجز ويتم عمل مسح كامل لما هو موجود بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه حال كانت هناك جهة معينة بها عجز، يتم سد العجز عن طريق الندب للجهات الإدارية المختلفة والتعاقد الوظيفي مع الاستعانة بالباب الرابع بشأن خدمات مؤداه لغير العاملين إلى جانب التعيين.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التعيين لابد أن يتم وفقا للاحتياجات الحقيقية فمن الصعب أن نستمر كما كنا من قبل، لافتًا إلى أن جميع الجهات كانت تعين مواطنين ثم تبحث لهم عن وظائف، وهذا وضع غير محمود ولكن الآن الوظيفة هي التي تسبق الموظف، فلا بد أن يكون هناك وظيفة خالية ثم نقوم بالتسكين عليها.

وأوضح الشيخ"، أن الفترة الماضية شهدت إعلانات لوظائف بناءً على احتياج حقيقي، فهيئة السكك الحديدية كان لديها احتياج حقيقي لـ 150 مهندس، وبنك ناصر الاجتماعي حصل على موافقة بتعيين 200 مصرفي، ولدينا آلية منضبطة تمامًا للتعينات داخل الدولة، وهناك مركز لتقييم القدرات والمسابقات إلكتروني تام لا يوجد به تدخل بشري على الاطلاق، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب والترقي، معقبًا: "لدينا تعيينات ولكنها في إطار احتياجات حقيقية فعلية، ونختار الأفضل والأكفأ دون محابة او تمييز".

وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، خلال تصريحات سابقة، أن 30% من إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتوقف على رفع كفاءة القيادات، لذا يولي الجهاز اهتمامًا كبيرًا بالدورات التدريبية الموجهة للقيادات.

جاء ذلك خلال محاضرة رئيس الجهاز في فاعليات البرنامج التدريبي “الإعداد لشغل الوظائف القيادية – مدير عام”، الذي ينظمه الجهاز في الفترة من 14 يونيو وحتى 2 يوليو القادم عبر الإنترنت.

وحضر الندوة 22 مشاركًا من عدة جهات منها وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، إلى جانب ديوان محافظة الإسكندرية وجامعتي القاهرة وعين شمس ومركز بحوث الصحراء.

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