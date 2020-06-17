الأسهم اليابانية تغلق تعاملات اليوم على أداء منخفض

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
 أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة يوم الأربعاء بفعل بيانات صادرات ضعيفة بينما تضررت المعنويات في السوق من تصاعد التوتر بين الكوريتين.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.56 بالمئة إلى 22455.76 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 بالمئة إلى 1587.09 نقطة. وسجل نيكي في الجلسة السابقة أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.

وانكمشت صادرات اليابان لأقل مستوى في عقد مع تراجع شحنات السيارات للولايات المتحدة مما بدد التفاؤل إزاء المكاسب في وول ستريت حيث سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وكان أداء شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير ضعيفا ونزل سهم مازدا موتور 4.34 بالمئة وسوزوكي موتور 3.13 بالمئة وميتسوبيشي موتور 3.07 بالمئة.

وأقلق المستثمرون تصاعد التوتر بين الكوريتين بعدما هدمت كوريا الشمالية مبنى مكتب الاتصال بين البلدين ورفضت عرض كوريا الجنوبية إرسال مبعوثين وتعهدت بإعادة الجنود للحدود.

وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 32 سهما مقابل هبوط 186 سهما.

ومخالفا اتجاه التراجع بصفقة عامة، صعد سهم مجموعة سوفت بنك 5.02 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة التكنولوجيا اليابانية تعتزم بيع ”جزء كبير“ من حصتها في تي-موبايل إلى دويتشه تليكوم إيه.جي وهي المساهم المسيطر.


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