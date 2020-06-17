إعفاء العمالة الزراعية من غرامة التأخير في تصاريح العمل بالأردن

قرر مجلس الوزراء الأردني، إعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي ممن تنتهي تصاريح عملهم قبل 30 يونيو الجاري من غرامة التأخير، على أن يقوم المزارع بتجديد التصاريح خلال شهر يوليو 2020.





تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوي العاملة أنه سيتم التنسيب لمجلس الوزراء بتأجيل تاريخ نهاية سريان تخفيض رسوم تصاريح القطاع الزراعي وأصحاب المخابز إلى 320 دينار لنهاية يوليو بدلا من بدايته بحيث تتم دراسة الموضوع بخصوص الرسوم لما بعد يوليو 2020.





القوى العاملة: تعيين 128 شاباً.. بينهم 6 من ذوي الهمم بالسويس





أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241 شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.





وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.





وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره الشهرى لوزير القوى العاملة أن المديرية تابعت خلال مايو الماضى صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعي المصرى لنحو 1838 عاملا صرفوا 919 ألف جنيه





وتلقت بتلقى 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة شكوى إلى المحكمة العمالية، ومازال هناك شكوتين تحت البحث والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF يعمل بها 1213 عاملا قطاع استثمارى - خارجى وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.





وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزاً وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبى ، منوها إلي أنه بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت من خلال حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التى تقل العمال ،حفاظاً عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



