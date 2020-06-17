بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بدءًا من غدا الخميس.





وأكدت الهيئة في بيان، أن طقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، و ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء، والتي تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.





وأوضحت الهيئة، أن طقس غدا الخميس، سوف يشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وعن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس غدا الخميس، والتي تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد





أما عن طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.





وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية طقس الجمعة، تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:





سجلت درجات الحرارة اليوم الأربعاء القاهرة الكبرى العظمي 39 والصغرى 21، الوجه البحري العظمي 38 والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 35 والصغرى 22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 40 والصغرى 27، شمال الصعيد العظمي41 والصغرى 25، جنوب الصعيد العظمي 44 والصغرى 30.





وتبلغ درجات الحرارة غدا الخميس القاهرة الكبرى العظمي 32 والصغرى 21، الوجه البحري العظمي 33 والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربية العظمي 27 والصغرى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 30 والصغرى 22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 36 والصغرى 26، شمال الصعيد العظمي41 والصغرى27، جنوب الصعيد العظمي 40 والصغرى 37.





أما عن درجات الحرارة يوم الجمعة القاهرة الكبرى العظمي 33 والصغرى 21، الوجه البحري العظمى 34 والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربية العظمي 27 والصغرى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 36 والصغرى 22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 والصغرى 26، شمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 23، جنوب الصعيد العظمى 48 والصغرى 27.



