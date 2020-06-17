جرائم أردوغان في ليبيا تنعكس على المصريين العاملين بها

حذر المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، من محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية فى المنطقة العربية، مضيفًا أن ميليشيات أردوغان تعتبر أن كل ليبى وكل مصرى عدوًا.

وتنعكس جرائم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في ليبيا، على المصريين العاملين بها، والذين سافروا إليها وتحملوا الظروف القاسية والحرب الدائرة بها من أجل لقمة العيش، ولكن المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس الموهوم كان لهم رأي آخر، عندما احتجزوا عدد من المصريين العاملين بليبيا وقامت بتعذيبهم وسرقة أموالهم.

وأظهر مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها العمال المصريون، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلّحة تابعة لقوات بركان الغضب، وتم إجبارهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة.

وأثارت الحادثة التي وقعت في مدينة ترهونة الليبية انتقادات كثيرة وجدلا، وطالب المصريين بحق العمال المساكين الذين تم تعذيبهم، ليس لشيء سوء دعم الجيش الليبي الحر.