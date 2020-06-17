مصر الخير توقع بروتوكول تعاون مع التضامن لتطوير 1350 حضانة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
أعلنت مؤسسة مصر الخير، مشاركتها في تطوير 1350 حضانة ضمن المشروع القومي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير في بيان للمؤسسة اليوم، أن مصر الخير تهدف من توقيع البروتوكول إلى إنشاء وتوفيق أوضاع الحضانات بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بإجمالي عدد (1600) قاعة، بواقع (200) قاعة لكل محافظة، وينفذ المشروع في ثمان محافظات ومن المقترح أن تكون ( الدقهلية، السويس - الإسماعيلية، المنيا، بني سويف، أسيوط، قنا، الأقصر، الإسكندرية - مرسى مطروح).

وتابع، على أن يبدأ المشروع من تاريخ توقيع البرتوكول، بهدف إلحاق (24000 ) طفل في المرحلة العمرية من يوم الي 4 سنوات بحضانات مرخصة ومؤهلة فيزيقيا وفنيا بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، كذلك بناء قدرات عدد (160) من كوادر وقيادات مديريات التضامن الاجتماعي وفقا لاستراتيجيات المتابعة والدعم الفني بمرجعية معايير جودة خدمات الطفولة المبكرة وعلوم تنمية الطفولة المبكرة لدعم ومتابعة الحضانات، وتطوير البيئة الفيزيقية لعدد (400) حضانة باجمالي (1600) قاعة، وتوفير التجهيزات التعليمية المناسبة لعدد (400) حضانة باجمالي (1600) قاعة.

وأضاف، وكذلك بناء قدرات عدد (1600) مشرفه حضانة وفقا لمعايير جودة خدمات الطفولة المبكرة وعلوم تنمية الطفولة المبكرة للعمل مع الأطفال، وبناء قدرات عدد (800) عضو من فرق الإدارة التنفيذية ومجالس الادارات بالحضانات والجمعيات المستهدفة على الادارة والمشاركة والحكم الرشيد ومعايير الجودة وعلوم تنمية الطفولة المبكرة.

وقال الدكتور صابر حسن إن البروتوكول يهدف لرفع الوعي لدي (8000) من أولياء الأمور وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمهتمين بالطفولة المبكرة من المجتمع المحلي بمخاطر فيروس كورونا وأساليب الوقاية منة.

وأشار إلي أن هذا البرتوكول يأتي تعبيرا عن اتساق رؤية مؤسسة مصر الخير مع وزارة التضامن والحكومة المصرية، بشأن الاستثمار فى البشر، ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بفكر تنموي.

كما أنه فرصة للاكتشاف المبكر لأي صعوبات لديهم ليكون التدخل أكثر سهولة وأهمية، كما تحقق الحماية الاجتماعية ولضمان تنشئة سليمة على أسس علمية للأجيال الجديدة من أبناء مصر.

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