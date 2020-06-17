معاقبة المتغيبين.. إجراءات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة





يتزامن توقيت امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لذا تشهد وزارة التربية والتعليم، إجراءات احترازية مكثفة لحماية الطلاب من عدوى الوباء اللعين، إضافة إلى عقوبات مشددة للمتغيبين من أعضاء هيئة التدريس دون أعذار مقبولة.





معاقبة المتغيبين عن الامتحانات





لم تغفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تحديد عقوبة المتغيبين عن أعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس إذا كان هذا التخلف دون عذر مقبول، مؤكدة اعتبار من تخلف عن الندب منقطعا عن عمله وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ولن يسمح له بالتوقيع بدفاتر الحضور إلا إذا قدم الإفادة من لجنة الإدارة المختصة بالموافقة على عودته لعلمه الأصلي.





وضمن العقوبات، تخفض درجة المتغيب المخصصة لعنصرى "الانضباط ومدى تحمل المسئولية" في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي وما يترتب على ذلك بالنسبة لكادر المعلم.





غرفة عمليات مركزية





وشكلت وزارة التربية والتعليم، غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف في المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.





وتعتبر هذه أول مرة يتم تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات بسبب اختلاف امتحانات الثانوية العامة هذا العام نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتابع دخول الامتحانات ووصول الكمامات وأدوات التعقيم والجاونتات للجان السير.





تسليم الكمامات

وتسلمت المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، الكميات المطلوبة من الكمامات لوصولها إلى لجان سير الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسليمها للطلاب والمعلمين لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.





تجهيز اللجان





كما تستعد وزارة التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز لجان السير وفرشها وتزويدها ببوابات تعقيم وكمامات والعصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب لحظة دخولهم اللجان، فضلًا عن تجهيز حجرات التصحيح وتزويدها بأدوات تعقيم وكمامات لمقدرى الدرجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





تجهيزات صحية





وفيما يخص الجانب الصحي، تحدد دخول الطلاب إلى اللجان، بمعرفة المسئولين عن لجان سير الامتحان والأمن الإدارى للجان إضافة إلى أفراد الشرطة.





وتقرر توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.





وأعلنت الوزارة، توفير طبيب بالاستراحات لمتابعة الحالات الصحية للمراقبين، وكذلك أطباء باللجان لمتابعة الطلبة.





وتقرر زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.









وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، حيث تبدأ يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.



