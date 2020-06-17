انخفاض أسعار النفط اليوم الأربعاء.. وخام برنت يهبط 29 سنتا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
رويترز
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض فيما تهدد موجة ثانية محتملة لجائحة فيروس كورونا بوقف تعافي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 40.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يوازي 1.1 بالمئة إلى 37.95 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو أيار.

لكن ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية أثار حالة من القلق بشأن فائض المعروض وضغط على أسعار النفط مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا ثمانية ملايين عالميا وتسجيل عدد من الولايات الأمريكية زيادة في حالات الإصابة.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل.


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