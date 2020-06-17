من التمثيل للعمل في ورشة "الكاوتش".. معلومات تعرفها لأول مرة عن حسين أبو حجاج

تصدر الفنان حسين أبو حجاج تريند جوجل اليوم الأربعاء الموافق 17/6/2020، وهذا بعد تداول العديد من الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يعمل داخل ورشة الكاوتش بمدينة المنيا بمسقط رأسه.





واشتهر حسين أبو حجاج بالبساطة والتصالح مع النفس، كما وصفه جمهوره بأنه يستحق الاحترام والتقدير، ومن هنا، ننشر لكم معلومات لا تعرفونها عن حسين أبو حجاج:





- يبلغ عمر حسين أبو حجاج 66 سنة.

- يمتلك حسين أبو حجاج سلسلة ورش تصليح إطارات السيارات بالمنيا.

- ساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن، وقدم دورا مميزا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

- قدم أدوار بسيطة في السينما المصرية ولكنها مميزة وترك من خلالها بصمة في قلوب محبيه مثل فيلم "الناظر"، و"غبي منه فيه"، و"الكبير أوى".

- في بداية مشواره الفني قدم "فوازير رمضان" على القناة السابعة.

- شارك في اعمال تلفزيونية منها "عريس دليفري وأزمة سكر وعصابة بابا وماما".

- تزوج حسين أبو حجاج من سيدة خارج الوسط الفني ولديه 4 أبناء بينهما محمود يعمل معه في ورشة التصليح.