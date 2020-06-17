كوريا الجنوبية: لن نقبل بعد الآن أي سلوك غير معقول من جانب الشمال

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قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن انتقادات كوريا الشمالية الأخيرة للرئيس مون جايين كانت بلا معنى ولن تقبل بعد الآن سلوكًا غير معقول من جانب الشمال، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وجاءت تعليقات البيت الأزرق بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بتفجير مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود.



وقال يون دو هان المتحدث باسم البيت الأزرق إن انتقاد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون كيم يو جونغ لمون هو تصرف وقح وعديم المعنى أضر بشكل أساسي بالثقة التي شيدها الزعيمان.

