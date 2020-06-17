بعد 36 عام.. نجوم فيلم Ghostbusters يجتمعون في محادثة فيديو افتراضي



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نجوم السلسلة الأصليين اجتمعو في محادثة الفيديو الافتراضية، بمشاركة النجم جوش جاد وبيل موراي ودان أيكرويد وإيرندي هدسون.



بالإضافة للنجمة القديرة سيجورني ويفر وأني بوتس، ومخرج النسخة الجديدة من السلسلة إفان ريتمان، والتي ستطرح بعنوان Ghostbusters: Afterlife العام القادم.



اجتمع نجوم فيلم Ghostbusters الأصليين للمرة الاولى منذ 36 عام في ظهور إعلامي لتخليد ذكرى نجم الفيلم الراحل هارلود راميس، واستعدادا لمشاركتهم في الجزء القادم من السلسلة.