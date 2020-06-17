نجم صراع العروش يظهر في "لوك" جديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات جديدة لكيت، خلال تجوله بأحد شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، وكان برفقته كلبه الأليف، كما كانت ملامحه ظاهرة، ولم يكن يرتدي كمامة واقية.



وعرف النجم كيت هارينجتون بتجسيده لشخصية جون سنو، عبر الأجزاء الثمانية لمسلسل صراع العروش، ويرتقب ظهوره ضمن عالم مارفل السينمائي مع ابطال فيلم ETERNALS.



ظهر نجم فيلم صراع العروش كيت هارينجتون بإطلالة جديدة بعد تخلصه من شعره الكثيف الذي اشتهر به منذ ظهوره كأحد نجوم مسلسل صراع العروش.