ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:33 ص
برشلونة
برشلونة
أميرة فطيم
حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا، على نظيره ليجانيس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

وتقدم الإسباني أنسو فاتي للبلوغرانا بالهدف الأول لبرشلونة، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ليجانيس عند الدقيقة 42، فيما أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني عند الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز عزز برشلونة، صدارته للدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد، الذي تنتظره مباراة نارية أمام فالنسيا يوم الخميس القادم، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم:-

1- برشلونة 64 نقطة.

2- ريال مدريد 59 نقطة.

3- إشبيلية 51 نقطة.

4- ريال سوسيداد 47 نقطة.

5- خيتافي 47 نقطة.

6- أتلتيكو مدريد، 46 نقطة.

7- فياريال، 44 نقطة.

8- فالنسيا، 43 نقطة.

9- غرناطة، 42 نقطة.

10- أتلتيك بيلباو، 38 نقطة.

11- أوساسونا، 35 نقطة.

12- ليفانتي، 35 نقطة.

13- ريال بيتيس، 34 نقطة.

14- بلد الوليد، 32 نقطة.

15- ألافيس، 32 نقطة.

16- إيبار، 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو، 26 نقطة.

18- مايوركا، 25 نقطة.

19- إسبانيول، 24 نقطة.

20- ليجانيس، 23 نقطة.

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