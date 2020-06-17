صدام ساخن بين بيريز وزيدان

ضرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أحلام زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في مقتل والذي ما زال يبحث عن ضم بول بوجبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن بيريز رفض مطالب زيدان بسرعة التعاقد مع بول بوجبا من فريق مانشستر يونايتد بدعوى أن الفريق يمر بأزمة مادية طاحنة نتيجة انتشار فيروس كورونا وتوقف الدوري الإسباني منذ شهر مارس لماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز يرى أن خزينة النادي لا يمكن أن تتحمل 17 مليون يورو كراتب سنوي لبول بوجبا حتى لو وافق مانشستر يونايتد على بيعه في الميركاتو الصيفي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به كل الأندية على اختلاف الانتماءات في كل مكان.