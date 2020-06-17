نجم برشلونة يرد على سهام النقد

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:58 م
سواريز
سواريز
الفجر الرياضي

تعرض لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني لانتقادات عنيفة بسبب الوزن الزائد وبعض الترهلات التي تكشف عن عدم جاهزيته لاستكمال الـ90 دقيقة لكل مباراة في بطولة الدوري الإسباني.

 

وحرص لويس سواريز على الرد على هذه الانتقادات الحادة من خلال نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على "إنستجرام" كانت قد بثته زوجته صوفيا بالبي، وهو يلعب كرة القدم دون ارتداء قميص ويظهر من خلالها في قمة حالاته البدنية لذلك وضع رمزين تعبيرين لمطالبة الجميع بالصمت وعدم التدخل في شئونه.

 

وتعافى النجم لويس سواريز من الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال شهر يناير الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية حيث كان قد انتهى موسمه تقريبًا.

 

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