قبل صرفها.. هؤلاء المستفيدون من العلاوات الخمس؟

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المنظومة التي يتم من خلالها الاستعلام الإلكتروني عن الفئات المستحقة للعلاوات الخمس سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء 24 يونيو 2020.

وأعلنت " القباج " خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن المنظومة تعطي إمكانية لصاحب المعاش عن الإستعلام إذا كان هو من الفئات المستحقة للعلاوات الخمس أم لا وذلك عن طريق قيامه بكتابة رقمه القومي وإدخاله للإستعلام عن ذلك وناشدت الجميع بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي وعدم التزاحم والإبتعاد بين كل شخص وآخر مسافة أمام مكاتب التأمينات أثناء تواجدهم لمعرفة مستحقاتهم التأمينية موضحة أن المنظومة ستتوفر بها جميع المعلومات.

وترصد بوابة " الفجر" المستفيدين من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فيما يلي:

2.4 مليون مستحق

صرحت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن المستفيدين من العلاوات الخمس هم كل أصحاب المعاشات من تاريخ 1 يوليو عام 2006 وحتى 1 يوليو عام 2015 موضحة أنه يصل إجمالي عدد المستحقين من العلاوات الخمس 2.4 مليون مستحق بإجمالي 28 مليار جنيه للمتجمدات مؤكدة أن التكلفة السنوية لكي يتم صرف العلاوات الخمس هي 7 مليارات جنيه سنويًا لافتة إلى أن وزارة التضامن أطلقت موقعًا إلكترونيًا للإجابة على كل الاستفسارات والتظلمات في حالة الشكاوى علاوة على معرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.





المستفيدون من العلاوات

وجاء هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حيث جاء قرار السيسي بعد جدل كبير وأحكام قضائية لأصحاب المعاشات وكانت بداية الأزمة في عام 2006 عندما توقفت الحكومة عن إصدار قرار بمنح معاش علاوة خاصة لكل علاوة لم تضم للأجر الأساسي وهذا الذي دفع أصحاب المعاشات لرفع دعاوي قضائية وكانت النتيجة أن حصل أصحاب المعاشات على أكثر من حكم وحينها لجأت وزارة التضامن الإجتماعي لقسم الفتوى والتشريع لتفسير هذه الأحكام، وظل الأمر معلقًا إلى أن أصدر الرئيس السيسي قرار ضم العلاوات، ويعتبر المستفيد من القرار كل صاحب معاش خرج على المعاش من عام 2006 وحتى عام 2015.





وبناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية في إطار ما تبذله الدولة المصرية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وتحقيقا للعدالة والمساواة بينهم فإنه في يوم 28 مارس الماضي، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنه بالفعل تم وضع مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وكان رد فعل مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة عليه بالفعل.



