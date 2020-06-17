مجلس الدولة: المحاكم مستمرة في نظر القضايا المؤجلة بسبب كورونا (فيديو)

أكد طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، أن كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية تستهدف الحفاظ على سلامة الجميع.





وأضاف "كرسوع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الدولة أصدر قرارًا بعودة العمل جزئيًا بمحاكم مجلس الدولة في ضوء إجراءات احترازية معينة لضمان سلامة المواطنين.





وأوضح أمين عام مجلس الدولة، أن الإجراءات تنقسم إلى جزأين؛ جزء قبل دخول مقر المحاكم؛ عن طريق التأكد من ارتداء الكمامات وغيره، وجزء آخر داخل المحاكم نفسها؛ بالتأكيد على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وكشف مصير القضايا التي تم تأجيلها، قائلًا إن المحاكم بدأت في إصدار الأحكام المؤجلة، مؤكدًا أن العمل مستمر على قدم وساق، حتى الانتهاء من جميع القضايا.





وضع وباء كورونا في مصر

وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.





عدد الإصابات الجديدة