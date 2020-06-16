بيدرو وويليان يقتربان من الرحيل عن تشيلسي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

وضع فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، خططًا في حالة عدم تمديد ويليان وبيدرو رودريجيز لعقودهما في الثلاثين من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تنتهي عقود الثنائي بيدرو وويليان في نهاية الشهر الجاري، ويجب أن يوقعوا على تمديدات مؤقتة لنقلهم إلى نهاية الموسم المتأخر، ولكن لم يتلقى تشيلسي قرار نهائي من الثنائي.

وسيكون أمام اللاعبين حتى 23 يونيو لتوقيع تمديدات مؤقتة، وإلا فلن يتمكنوا من اللعب بعد 30 يونيو، وهذا يعني أن ويليان وبيدرو سيكونان متاحين بالتأكيد لمباراة أستون فيلا. 

وكان الفريق قد عرض بالفعل علي اللاعبين للتجديد، إلا أنهما يريدان قضاء تلك الفترة القصيرة بين الموسمين في نادي أخر وبالفعل قد تلقيا عروضا من أرسنال وتوتنهام وروما؟

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ويليان لامبارد بيدرو

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