عرض سويسري يهدد استمرار فايلر مع الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:22 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكد موقع "NAU.CH" السويسري أن فايلر تلقى عرض ضخم خلال الأيام القليلة الماضية من الدوري السويسري وبالتحديد من نادي جراسهوبرز.

وأشار الموقع إلى أن نادي جراسهوبرز لا يملك مدرب حاليا ويريد التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم ليعود بالفريق إلي مجده من جديد.

كما كشف الموقع أن رينيه فايلر يفكر في الموافقة على العرض السويسري المقدم له لأنه يحلم بالعودة إلى أوروبا من جديد وإثبات نفسه هناك.

ولم يحسم فايلر حتى الآن قراره سواء بالتجديد و الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر ولكنه يتواجد حاليا في سويسرا لحسم هذا الأمر مع زوجته.

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