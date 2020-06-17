وزيرة التخطيط تكشف حجم خسائر مصر من أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، إن خطط التنمية تأثرت بجائحة فيروس كورونا، معقبة: "لو كملنا معدلات النمو في مارس بنفس معدلات شهري يناير وفبراير، لاقتربنا من تحقيق معدلات نمو 5.9% وهذا أفضل مما تم تحقيق العام الماضي".





وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء،: "تقريبًا سنخسر 105 مليار جنيه في تقديراتنا بنهاية العام بالنسبة لحجم الناتج، وهذا الرقم متوقع لأن قطاعات كثيرة تأثرت كالسياحة والنقل الجوي، والحمدالله أن اقتصادنا متنوع وقطاع الزراعة اشتغل كويس وكذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالفعل استثمرت الدولة في البنية المعلوماتية من قبل وجاء ثمرة ذلك خلال الفترة الحالية.. والحمد الله نحن في وضع أفضل مقارنة بدول كثيرة جدًا".





وأكدت وزيرة التخطيط، أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بصلابة، ومعدلات النمو المصري من افضل المعدلات على مستوى العالم، وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وصلت معدلات النمو لـ 5.3% وهذا المعدل استثنائي والمهم نشوف كنت فين من 3 سنين، وأين نحن اليوم".





وضع وباء كورونا في مصر

وفي سياق منفصل أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.





وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سبناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).





وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 سنة 7% فقط.





عدد الإصابات الجديدة