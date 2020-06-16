مدرب منتخب ألمانيا حزين لعدم مواجهة فرنسا في اليورو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات

 

خرج يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، بتصريح مثير للجدل بشأن مواجهة نظيره الفرنسي في اليورو.

 

وأكد لوف، أنه يشعر بالحزن لأن فريقه سيضطر للانتظار لعام كامل لمواجهة نظيره الفرنسي في كأس الأمم الأوروبية، لكنه يتقبل تماما قرار تأجيل البطولة للعام المقبل بسبب أزمة جائحة كورونا.

 

وكان من المفترض أن يلتقي بطلا النسختين الماضيتين من كأس العالم في ميونخ بدور المجموعة للبطولة القارية اليوم الثلاثاء لكن عوضا عن ذلك تأجلت البطولة برمتها إلى 2021.

 

وقال لوف للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الألماني "الأمر مؤلم بالفعل لعدم الإحساس اليوم بالوخزة التي كانت ستجلبها المباراة أمام فرنسا بطلة العالم في كأس الأمم الأوروبية".

 

وأضاف "استمتع بمثل هذه المباريات، خاصة أمام فريق من طراز عالمي يقوده مدرب من طراز عالمي، كنت أود أن أحضن ديدييه (ديشان مدرب فرنسا) كهدية ترحيب لشخص أقدره سواء على مستوى حكمته الكروية أو على المستوى الشخصي".

 

ولكن لوف صاحب الـ60 عاما اتفق مع ديشان على أنه لم يكن هناك بديل أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سوى اتخاذ قرار تأجيل البطولة في مارس الماضي، موضحا "الصحة تأتي في المقام الأول".

 

وربما يعلن يويفا من خلال المؤتمر الذي يجريه عبر تقنية الدوائر (فيديو كونفرنس) غدا الأربعاء وبعد غد الخميس عن المواعيد المحددة للبطولة القارية.

 

وعبر لوف عن انبهاره بالطريقة التي استأنف بها لاعبوه موسم البوندسليجا بعد شهرين من التوقف بفعل الجائحة.

 

وأشار "سعيد لأن أغلبهم يعطي انطباعا بالنضارة واللياقة،  لديهم رغبة قوية وتعطش للعب مجددا".

 

من جانبه قال ديشان للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الألماني أنه يكن كل الاحترام للوف "الذي اتخذ بعض القرارات القوية والشجاعة" أثناء إعادة بناء الفريق الألماني.

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن موقف الزمالك من استكمال الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

08:57 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

08:15 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟