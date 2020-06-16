بشير الديك عن مسلسل محمد رمضان الجديد: لن نحتاج إلى موافقة ورثة أحمد زكي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:07 م
الامبراطور
الامبراطور
ولاء عبد الناصر




تعاقد المؤلف بشير الديك رسمياً على مسلسل محمد رمضان الجديد، الذى تدور أحداثه حول حياة الفنان الراحل أحمد زكي، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



وكشف بشير الديك في تصريحات صحفية عن أحداث المسلسل، قائلا إنه لا يحتاج إلى موافقة من ورثة الراحل أحمد زكي، لأن العمل لن يتطرق حول حياته الشخصية بنسبة كبيرة، و إنما القصة تدور حول حلمه في التمثيل ومعاناته وحياته المهنية حتى وصل لمكانته الكبيرة.


يشار إلى أن الكاتب الكبير بشير الديك، كانت له علاقة قوية مع النجم الراحل أحمد زكى، وتعاونا سوياً فى أكثر من عمل، وولد بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما ، كان أول أعماله هو فيلماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978 .

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