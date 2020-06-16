كريم فهمي يغازل جمهوره برفقة زوجته

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:22 م
كريم فهمي
كريم فهمي
فايقة محمد عادل
نشر الفنان كريم فهمى، صورة جديده له عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "فهمي" بالصور برفقة زوجته من داخل سيارة ، وتفاعل الكثير مع الصورة ، ومن أبرز التعليقات ربنا يخليكو ليعض يا حبايبي.

وفي سياق منفصل، شارك كريم فهمي، في السباق الرمضاني السابق من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.

يشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى،محمد ثروت، أحمد فتحي.

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