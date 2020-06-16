وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات: الخير جاي كتير (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن عام 2020 عام جميل بالنسبة للمعاشات لأنه شهد انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات من خلال قراره بصرف العلاوات الخمسة دون وجود حكم قضائي، معقبة: "الخير جاي كتير، والبركة في فخامة الرئيس الذي انحاز لأصحاب المعاشات بشكل واضح".

وتابع "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات مُقدرين من قبل الدولة، وتعمل الوزارة على تحسين أحوالهم بتوجيهات من الرئيس، في ظل الفترة الحالية التي تشهد ظروف اقتصادية صعبة على مستوى الدولة بسبب أزمة كورونا.





ولفتت إلى أن تكلفة العلاوات الخمسة تصل لـ35 مليار جنيه، وصرف هذه العلاوات في ظل العصرة الاقتصادية، يدل على أن الدولة منحازة للحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، مضيفة أن أصحاب العلاوات الخمسة سيحصلون على العلوات المجمدة على أربع دفعات، خلاف الزيادة السنوية التي تقدر بـ14 %.





وفي وقت سابق، أكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صرف الخمس علاوات على المعاشات بداية من أول يوليو، مشيرا إلى أن عدد المستحقين يصل إلى 2.4 مليون مواطن.