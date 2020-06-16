بفستان أخضر.. أحدث ظهور لريهام عبد الغفور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:22 م
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث ظهرت "عبدالغفور" في الصورة من كواليس حضورها مهرجان القاهره السينمائي وترتدي فستان من اللون الأخضر.

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت فى بطولة مسلسل "الزيبق٢" بعد نجاح مسلسل "الزيبق" الجزء الاول، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، شريف منير، كارمن لبس، رامى وحيد، أحمدصبرى غباشى، اخراج وائل عبدلله، تأليف وائل عبدالله.

كما شاركت مؤخرا فى فيلم "صاحب المقام" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، يسرا، آسر ياسين، نسرين امين، بيومى فؤاد، إخراج محمد جمال العدل، تأليف إبراهيم يسري.

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