وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات في مصر، وهي صرف العلاوات الخمس فضلًا عن صرف علاوة 14 % والتيسيرات للمشتركين في التأمينات للقطاعين العام والخاص لتقسيط التأمينات. 

وأوضحت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد "، مساء الثلاثاء أن صرف العلاوات الخمس جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وليس بحكم قضائي في إطار انحيازه لأصحاب المعاشات وزيادتها صورة كبيرة منذ 2014.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المستفيدين للعلاوات الخمس بداية من يوليو 2006 وحتى يوليو بإجمالي 2.4 مليون مستحق وأن علاوة ال14 % يستفيد منها كل أصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه للبندين والصرف بداية من أو يوليو المقبل.

وتابعت: هناك خدمة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وللتأمينات للاستعلام قبل الذهاب لمكتب التأمينات لصرف العلاوات الخمس على أن يكون الصرف للمتجمدات بأثر رجعي بأقساط ربع سنوية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الطريق طويل لتطوير منظومة المعاشات وأن هناك دور إيجابي لبنك ناصر الاجتماعي.

وعن فتح الحضانات أكد الوزيرة وجود 14 ألف حضانة على مستوى الجمهورية ولكن لا نفكر حاليا في فتح الحضانات وهناك صعوبة في ذلك هذا الشهر وستكون البداية بالتفكير في فتح حضانات التأهيل والعلاج.


وفي وقت سابق، أكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صرف الخمس علاوات على المعاشات بداية من أول يوليو، مشيرا إلى أن عدد المستحقين يصل إلى 2.4 مليون مواطن.

وقال "سعودي"، أنه سيتم صرف العلاوات على 4 دفعات بداية من أول يوليو وحتى أول أبريل، لافتا إلى أن الزيادة السنوية 14% على المعاشات يستفيد منها 10 مليون صاحب معاش وتكلفتها 25 مليار جنيه والحد الأدنى للزيادة 126 جنيه والحد الأقصى للزيادة 980 جنيه ".

وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي:" من أول يوليو لدينا صاحب معاش يحصل على الزيادة السنوية وخمس علاوات زيادة على معاشه "، منوها إلى أن إعلان الزيادات من خلال موقع الهيئة والاستعلام بالرقم القومي ".

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