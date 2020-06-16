مصرية أمريكية تغني لجيش مصر الأبيض

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت فتاة مصرية أمريكية بغناء أغنية للأطباء ولكل العاملين في الطاقم الطبي الذين يضحون بحياتهم من أجل علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.
وحملت الأغنية بعض الكلمات التي كتبتها المغنية ليانا التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها "هذا مخصص لجميع الأطباء والممرضات وكل العاملين في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا الذين ضحو بحياتهم من أجل رعاية أولئك الذين تأثرو بفيروس كورونا" وحمل اسم الكليب "army in white" أو "شهداء الجيش الأبيض" وتم تصوير الكليب في مدينة نيويورك وسجلت الأغنية باللغة العربية والٱنجليزية.

شاركت المغنية ليانا في كتابة الأغنية مع أندرو بيل وهي من ألحان أروى وجورج جميل وهندسة صوتية جرجس صبحي وتصوير وإخراج رفيق جوزيف.

وذكرت ليانا أنها تعيش في نيويورك والتي تعتبر من المراكز الأساسية لفيروس كورونا وتعرف ما يعانيه الأطقم الطبية لكون والدتها منهم وسمعت منها ومن أصدقائها ما يعانوه من أجل أن يعيش المصابين ولإنقاذهم.

وحصلت ليانا على شهادة الهندسة المدنية وانتقلت إلى نيويورك وتدربت كممثلةومنتجة وتقدم أحيانا عروض كوميدية وتعتبر هذه هي أول أغنية لها وتعدها تعبيرا عن الذات وليست مهنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يان مصابى كورونا جيش مصر الابيض اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

منذ ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الأهلي المُحتملة.. ماذا قدم سيرينو مع صن داونز؟

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| بيان مهم من "هيئة الدواء" بشأن عقار "ديكساميثازون" المعالج لكورونا

منذ 17 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

راغب علامة يُحيي سحورًا رمضانيًا في القاهرة 17 من الشهر الجاري

راغب علامة: "فيروس كورونا إرهاب ولكن له إيجابيات"

هاني عادل يشارك في حملة بيحمونا ادعموهم بـ "وإيه يطمن"

تفاصيل التعاون بين لايف ستايلز ستديوز وعمر كمال دعمًا للجيش الأبيض في مواجهة كورونا

بيونسيه تكرم العاملين في الرعاية الصحية في ديزني

تعرف علي تفاصيل "بيلا تشاو بالمصري" والتبرع بالأجور لجيش مصر الابيض

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:57 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 94 وفاة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟