مصرية أمريكية تغني لجيش مصر الأبيض

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قامت فتاة مصرية أمريكية بغناء أغنية للأطباء ولكل العاملين في الطاقم الطبي الذين يضحون بحياتهم من أجل علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وحملت الأغنية بعض الكلمات التي كتبتها المغنية ليانا التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها "هذا مخصص لجميع الأطباء والممرضات وكل العاملين في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا الذين ضحو بحياتهم من أجل رعاية أولئك الذين تأثرو بفيروس كورونا" وحمل اسم الكليب "army in white" أو "شهداء الجيش الأبيض" وتم تصوير الكليب في مدينة نيويورك وسجلت الأغنية باللغة العربية والٱنجليزية.



شاركت المغنية ليانا في كتابة الأغنية مع أندرو بيل وهي من ألحان أروى وجورج جميل وهندسة صوتية جرجس صبحي وتصوير وإخراج رفيق جوزيف.



وذكرت ليانا أنها تعيش في نيويورك والتي تعتبر من المراكز الأساسية لفيروس كورونا وتعرف ما يعانيه الأطقم الطبية لكون والدتها منهم وسمعت منها ومن أصدقائها ما يعانوه من أجل أن يعيش المصابين ولإنقاذهم.



وحصلت ليانا على شهادة الهندسة المدنية وانتقلت إلى نيويورك وتدربت كممثلةومنتجة وتقدم أحيانا عروض كوميدية وتعتبر هذه هي أول أغنية لها وتعدها تعبيرا عن الذات وليست مهنة.