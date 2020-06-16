اتحاد الكرة يتفق مع الأندية على تعديل لائحة النظام الأساسي

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية، مع الأندية على تعديل لائحة النظام الأساسي، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الجلسة الاتفاق على تشكيل روابط الأندية الخاصة بكل قسم، بحيث تتكون الرابطة من 7 أعضاء، 5 منهم بالانتخابات واثنين بالتعيين.

وقرر اتحاد الكرة عقد اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والرابع" على مدار 3 أيام (الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس) لحسم جميع الملفات الشائكة.

وقام عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بمناقشة بعض البنود الخلافية مع الأندية في لائحة النظام الأساسي، ومنها بند الثماني سنوات.

وتم الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات على نفس المنصب فقط، بحيث يحق لأي عضو استنفد مدة الثماني سنوات، أن يترشح على منصب أعلى.

وكانت الأندية غاضبة من عدم إرسال اللائحة لها، لكن الجنايني أقنعها بأنها ستحصل على الفرصة الكافية لدراستها، ولن يكون هناك قرار قبل ذلك.