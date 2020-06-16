اتحاد الكرة يتفق مع الأندية على تعديل لائحة النظام الأساسي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اتفق مسئولو اللجنة الخماسية، مع الأندية على تعديل لائحة النظام الأساسي، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الجلسة الاتفاق على تشكيل روابط الأندية الخاصة بكل قسم، بحيث تتكون الرابطة من 7 أعضاء، 5 منهم بالانتخابات واثنين بالتعيين.

 

وقرر اتحاد الكرة عقد اجتماعاته مع الأندية "الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والرابع" على مدار 3 أيام (الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس) لحسم جميع الملفات الشائكة.

 

وقام عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بمناقشة بعض البنود الخلافية مع الأندية في لائحة النظام الأساسي، ومنها بند الثماني سنوات.

 

وتم الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات على نفس المنصب فقط، بحيث يحق لأي عضو استنفد مدة الثماني سنوات، أن يترشح على منصب أعلى.

 

وكانت الأندية غاضبة من عدم إرسال اللائحة لها، لكن الجنايني أقنعها بأنها ستحصل على الفرصة الكافية لدراستها، ولن يكون هناك قرار قبل ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لائحة النظام الاساسي الدوري المصري اخبار الرياضة اتحاد الكرة

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ يوم

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة مكافحة كورونا: مصر فيها سلالتان للفيروس (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

06:15 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على بيان مجلس الأهلي

07:43 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟