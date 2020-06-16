بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:41 م
رولا سعد
رولا سعد
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "سعد" بالصورة باطلاله جريئة مرتدية هوت شورت باللون البرتقالى الفاتح، وبدى كت مكشوف البطن والكتفين، ونسقت مع هذه الاطلالة نظارة شمس انيقه.

في سياق منفصل، طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير " يوتيوب".

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.
بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام
بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام
بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام
بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام
بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام
بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام

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رولا سعد دكان شلاطه الفنانة رولا سعيد

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