برشلونة مهدد بفقدان 3 نجوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيخوض مواجهة مهمة اليوم أمام ضيفه ليجانيس في الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإسباني وعينه على النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في صدارة جدول الليجا.





وأكدت التقارير الصحفية أن ثلاثة لاعبين من صفوف البرسا باتوا مهددين بالغياب عن المواجهة التالية أمام إشبيلية بعد أيام إذا تلقوا بطاقة صفراء وذلك بسبب تراكم البطاقات.





وأوضحت التقارير الصحفية أن هذا الثلاثي، هم : نجم خط الوسط التشيلي آرتورو فيدال ونجم الهجوم الأوروجوياني لويس سواريز ونجم الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كيكي سيتين المدير الفني للنادي الكتالوني قد يلجأ للاحتفاظ باللاعبين على دكة البدلاء أمام ليجانيس خاصة أن سواريز وأومتيتي لن يكونوا جاهزين بشكل كامل.







