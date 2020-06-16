درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:20 م
درة
درة
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة دره، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "درة" بالصورة في بجمال واناقة كبيرة، حيث ارتدت فستان باللون البنفسجي، وضاعفت من جمال ملامحها باستخدام القليل من الماكياج، فيما اختارت اللون الكشميري كـأحمر شفاه.

يشار أن آخر أعمال الفنانة درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم، نيكولا معوض، عمر الشناوي، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، أشرف زكي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أفلام درة السينمائية، فيلم "يوم وليله"، والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، زينة منصور، محمد جمعة، خالد سرحان، ميدو عادل، حنان مطاوع، درة، حمزة العيلي
درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها
درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها
درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها
درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها
درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها
درة تشعل "تويتر" في أحدث ظهور لها

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