مفاجأة.. معهد البحوث الفلكية: زلزال الغردقة يحدث يوميا (فيديو)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن بعض المواطنين في القاهرة وبعض المحافظات شعروا بهزة أرضية بمقياس 5.2 ريختر، مشيرًا إلى أن أهالي الغردقة والبحر الأحمر وسفاجا شعروا بالزلزال؛ وهو متوسط القوة.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن منطقة البحر الأحمر بها بعض الحركات داخل البحر الحمر.

وفجر مفاجأة، قائلا إن هناك هزات تحدث بصفة يومية لا يشعر بها المواطنين بمقياس 3 و4 ريختر.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية اليوم متوسطة وغالبية الزلازل في منطقة البحر الأحمر وخليج العقبة متوسطة ولا تسبب أي أزمات.

وأضاف المعهد في بيان له، الثلاثاء، أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين داخل بعض المدن القريبة ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر او إصابات.

وبتعريف علماء الجيولوجيا فإن الزلازل هي ظاهرة طبيعية عبارة عن اهتزاز أو سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية لسطح الأرض، والتي تنتج عن حركة الصفائح الصخرية في القشرة الأرضية، ويسمى مركز الزلزال البؤرة، يتبع ذلك بارتدادات تدعى أمواجا زلزالية.

يعود هذا إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات داخلية نتيجة لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك الصفائح الأرضية، وينشأ الزلزال كنتيجة لأنشطة البراكين أو نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية.

تؤدي الزلازل إلى تشقق الأرض ونضوب الينابيع أو ظهور الينابيع الجديدة أو حدوث ارتفاعات وانخفاضات في القشرة الأرضية وأيضا حدوث أمواج عالية تحت سطح البحر فضلا عن آثارها التخريبية للمباني والمواصلات والمنشآت.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، مساء الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 4.30 مساء، وذلك بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 27.2087°شمالا، وخط الطول 34.7044° شرقا، وعلى عمق: 10 كم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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