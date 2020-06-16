المطربة يارا تشارك جمهورها بصورة من داخل منزلها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:58 م
يارا
يارا
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة يارا، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".

حيث ظهرت "يارا" بالصورة من داخل منزلها وترتدي ترينج رياضي، وعلقت على الصورة قائلةَ:" مساء الخير عليكم، كيفكم اليوم انشاء الله بخير، وبما انو رجعنا، عم نحاول نتمركز لمباراة الليلة".

يذكر أن آخر أعمال ياراـ أغنية "حبيبي يا" التي طرحتها يوم 19 مارس، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

في سياق منفصل، بعثت الفنانة اللبنانية يارا، رسالة أمل لمتابعيها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يارا، على الصورة قائلة:"بتتخيّلوا كيف صارت طلعِتنا برّا البيت ان شاءالله نرجع نعيش بشكل طبيعي متل قبل والأمور تهدأ وتتحسّن في كل العالم، ودايمًا بشكر ربّي وبقول الحمدالله على كل شي وعلى كل يوم مرق علينا قبل الوباء وما حدا كان يعرف قيمة الحياة الطبيعية".
المطربة يارا تشارك جمهورها بصورة من داخل منزلها
المطربة يارا تشارك جمهورها بصورة من داخل منزلها
المطربة يارا تشارك جمهورها بصورة من داخل منزلها
المطربة يارا تشارك جمهورها بصورة من داخل منزلها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يارا سوشيال ميديا المطربة يارا الفن

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

منذ 36 دقيقة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعة و 13 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة بشأن بديل أحمد فتحي في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

ببلوزة كات وتنورة قصيرة.. يارا تعتذر لجمهورها

أحمد الشامي يغازل جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "فرصة تانية"

"خليك بالبيت".. أغنية جديدة لـ يارا لمواجهة خطر كورونا

الليلة.. يارا في بث مباشر مع جمهورها على موقع "تيك توك"

الليلة.. يارا في "بث مباشر" مع جمهورها على "إنستجرام"

يارا تغازل جمهورها بالأصفر "بحب أقرأ تعليقاتكم"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل - إنذار على يد محضر من آل الشيخ إلى محمود الخطيب لاسترداد 228 مليون جنيه

04:36 م

عاجل.. أول رد فعل من الزمالك على مقترح منح الأهلي لقب الدوري

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟