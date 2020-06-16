المطربة يارا تشارك جمهورها بصورة من داخل منزلها

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شاركت الفنانة يارا، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".



حيث ظهرت "يارا" بالصورة من داخل منزلها وترتدي ترينج رياضي، وعلقت على الصورة قائلةَ:" مساء الخير عليكم، كيفكم اليوم انشاء الله بخير، وبما انو رجعنا، عم نحاول نتمركز لمباراة الليلة".



يذكر أن آخر أعمال ياراـ أغنية "حبيبي يا" التي طرحتها يوم 19 مارس، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.



في سياق منفصل، بعثت الفنانة اللبنانية يارا، رسالة أمل لمتابعيها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت يارا، على الصورة قائلة:"بتتخيّلوا كيف صارت طلعِتنا برّا البيت ان شاءالله نرجع نعيش بشكل طبيعي متل قبل والأمور تهدأ وتتحسّن في كل العالم، ودايمًا بشكر ربّي وبقول الحمدالله على كل شي وعلى كل يوم مرق علينا قبل الوباء وما حدا كان يعرف قيمة الحياة الطبيعية".

